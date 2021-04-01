Обнинские медики проведут прием пациентов в тульском онкодиспансере

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В медучреждении состоится день открытых дверей. Туляков обследуют специалисты из обнинского радиологического центра.

В субботу, 3 апреля, с 9.00 до 15.00 в областном онкодиспансере пройдет день открытых дверей, посвященных скринингу образований щитовидной железы.

Специалисты из обнинского Медицинского радиологического научного центра им. А. Ф. Цыба обследуют пациентов, которые ранее не наблюдались у эндокринолога с патологией щитовидной железы.

Прием ведется без направления в поликлинике онкодиспансера по адресу: Тула, ул. Плеханова, 201-а. Требуется предварительная запись по телефону 33-81-41. С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.