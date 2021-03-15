В трех тульских поселках впервые появилась качественная связь

Порядка 2000 человек теперь могут пользоваться скоростным 4G/3G-интернетом и совершать звонки по мобильному.

Строительство базовых станций в поселках Бутиково Заокского района, Северо-Агеевский Суворовского района и Первомайский Новомосковского района – это социальный проект Tele2. По просьбе жителей оператор первым обеспечил качественное покрытие сети на всей территории населенных пунктов, в том числе вдоль дорог, у муниципальных образований, на пляжах и в местах отдыха.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Современные технологии играют важную роль в жизни горожан, но еще более значимы они для людей из глубинки, где зачастую смартфон – это единственное средство связи с внешним миром, а также способ дистанционно учиться или работать, делать онлайн-покупки или пользоваться «Госуслугами». В прошлом году по запросам жителей мы включили эти три поселка в планы по развитию инфраструктуры. В результате даже самые продвинутые пользователи интернета остались довольны. Работы по устранению цифрового неравенства в регионе будут продолжены».

С января 2020 года по февраль 2021 года компания построила более 50 базовых станций в городах и селах из отдаленных районов, обеспечила связью Госпиталь для больных коронавирусом в Маслово, а также модернизировала наиболее загруженные РЭС в спальных районах Тулы, во всех райцентрах и пригородах. На сегодняшний день услуги оператора доступны для более чем 99% жителей Тульской области.