«Молодежный», «Баташевский сад», дом на ул. Свободы: когда сдадут проблемные ЖК в Туле

Несмотря на особый контроль правительства Тульской области, застройщики так и не вручили долгожданные ключи дольщикам.

25 февраля первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание межведомственной комиссии по координации вопросов долевого строительства в регионе. Он отметил, что ситуация с долевым строительством остается в зоне особого внимания правительства.

На совещании, в котором приняли участие застройщики, представители ресурсоснабжающих организаций и силовых структур, детально разобрали ситуацию со строительством многоквартирных домов в ЖК «Молодежный», ЖК «Баташевский сад», а также домов на ул. Свободы, пр. Ленина и ул. Болдина.

Застройщик ООО «Аврора-Гринн», который возводит девять домов в ЖК «Молодежный», несколько раз переносил сроки сдачи жилья. Три дома 4-й очереди фактически завершены, сейчас исправляются мелкие недочеты. Еще в двух домах ведутся монтаж инженерных коммуникаций и отделка мест общего пользования. Пока не проведена врезка в водопровод и не выполнено благоустройство. Застройщик сообщил, что ввод объектов в эксплуатацию планируется после асфальтирования проезжей части при наступлении благоприятных погодных условий.

Застройщик ООО «Либерти», который занимается строительством многоквартирного жилого дома на ул. Свободы, переносил сроки сдачи дома пять раз. Из-за выявленных нарушений застройщика неоднократно привлекали к административной ответственности. По словам начальника инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павла Мусиенко, сейчас объект практически достроен – осталось подключить газ, завершить отделочные работы и монтаж систем пожарной безопасности. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что застройщик исполнил социальные обязательства по передаче помещений городской администрации. Строительная готовность дома – 95%. Застройщик планирует завершить все работы до 1 апреля 2021 года.

Застройщик ООО «Тула-Сити» возводит многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Ленина, д. 93. Всего в доме 209 квартир, 183 из которых проданы физическим лицам. Строительная готовность дома – 95%. На объекте не завершены отделочные работы в местах общего пользования и не благоустроена прилегающая территория. Также в рамках социальных обязательств ООО «Тула-Сити» построило новую котельную, она будет безвозмездно передана администрации Тулы. Отделочные работы будут завершены до середины марта. Застройщик заявил, что в марте этого года планируется предъявить дом на итоговую проверку.

Застройщик «Демидов Плаза» возводит дома № 3, 4 и 5 в ЖК «Баташевский сад» по Веневскому шоссе и трехсекционный жилой дом на улице Болдина в Туле.

Как отметил Павел Мусиенко, в ЖК «Баташевский сад» строители уже сейчас серьезно выбились из графика. Представители подрядчика пояснили, что в ближайшее время на объекте планируется увеличить число рабочих. Валерий Шерин потребовал у подрядчика до 5 марта предоставить догоночные графики, и попросил правоохранительные органы держать вопрос на контроле.

В строящемся доме на улице Болдина активно ведутся отделочные работы, монтаж внутренних коммуникаций и фасадов. Из 56 квартир 30 проданы физическим лицам. Строительные работы будут завершены в ближайшее время. 15 мая застройщик планирует выйти на итоговую проверку.

Валерий Шерин отметил, что по поручению Губернатора Алексея Дюмина в Тульской области ведется системная работа по контролю за соблюдением прав дольщиков. По ряду объектов наблюдается положительная динамика, но есть несколько домов, по которым необходимо усилить контроль.