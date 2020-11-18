Нацпроект «Демография» в Тульской области: льготные кредиты, рост маткапитала, деньги вместо земельных участков

На реализацию нацпроекта «Демография» в Тульской области в этом году выделено 5,4 млрд рублей. Об этом в ходе рабочей встречи сообщила Ольга Гремякова.

Эти деньги направлены на пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; «Старшее поколение»; «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»; «Укрепление общественного здоровья»; «Спорт – норма жизни».

На финансовую поддержку семей при рождении детей предусмотрено 3 млрд 389 млн рублей – эти деньги получат более 52 725 семей.

В дополнение к федеральной поддержке по поручению главы региона с 1 января 2020 года приняты дополнительные меры:

- увеличен областной материнский капитал при рождении третьего и последующих детей с 66 до 150 тысяч рублей;

- увеличен размер ежемесячной выплаты на несовершеннолетнего ребенка в многодетной семье с 2 до 11 тысяч рублей для семей с доходом не более одного прожиточного минимума на человека и до 3 тысяч рублей – для семей с доходом не более двух прожиточных минимумов. Этой мерой воспользовалась 1071 семья на 2611 детей;

- многодетные семьи могут получить 200 000 рублей вместо земельного участка. Этим воспользовались 479 человек. На эти цели предусмотрено 100 млн рублей ежегодно.

Кроме этого, с 1 января в регионе установлена ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Выплату получили 14 190 семей на 18 тыс. детей. На эти цели направлено порядка 800 млн рублей.

Около 8 тысяч семей воспользовались материнским капиталом на улучшение жилищных условий (3 тысячи семей получили по 466,6 тыс. рублей на первого ребенка и почти 5 тысяч семей – по 616 тысяч на второго ребенка).

В рамках федерального проекта предусмотрены меры по улучшению жилищных условий семей с детьми. В Тульской области льготными кредитами воспользовались 1 563 семьи с двумя детьми, а 670 многодетным семьям одобрено возмещение расходов по ипотеке в пределах 450 тысяч рублей.

– Региональная система поддержки семей с детьми дает результаты. Конечно, мы хотим, чтобы эта работа была более эффективной. Посмотрите, какие варианты мы можем предложить с учетом непростой экономической ситуации. Проанализируйте субсидии, а также нематериальные формы поддержки, – сказал Алексей Дюмин.