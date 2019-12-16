Где в Туле 17 декабря отключат электроэнергию

17 декабря специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электричества не будет по следующим адресам:

Красноармейский пр-т, 9, 11;

ул. Лейтейзена, 3;

ул. Н. Руднева, 34−46 (чётн.), 25−47 (нечётн.);

1-й Городской пр-зд, 1−17;

ул. Станиславского, 17, 19, 21, 27;

пер. Шевченко, 8, 3,10, 10-а, 9−15 (нечётн.);

ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26, 18, 5-а, 7, 8-а, 5, 11-а, 5-б;

ул. Циолковского, 12, 8-г, 8-в, 8-а;

пер. Н. Руднева, 5, 8-а, 10-а, 6, 8, 10, 9, 13;

ул. Пугачёва, 1−19 (нечётн.);

ул. Рогожинская, 3−19 (нечётн.), 4−16 (чётн.);

пер. Перекопский, 81;

ул. Демьянова, 6;

ул. Глухополянская, 4, 6;

ул. Бородина, 2, 4, 6;

ул. Краснодонцев, 2-а, 2−8 (чётн.), 14−38 (чётн.), 24-а, 13−37 (нечётн.), 28-а, 28-б;

пер. Краснодонцев, 1−9 (нечётн.), 2−12 (чётн.), 10, 12;

ул. Осипенко, 13, 14;

ул. Нестерова, 30−40 (чётн.), 39−45 (нечётн.);

ул. М. Расковой, 10−22;

ул. Яблочкова, 2−28 (чётн.);

ул. Нестерова, 1−27 (нечётн.), 2−24 (чётн.);

ул. Осипенко, 2−14 (чётн.), 1−9 (нечётн.), 15;

ул. Серебровская, 4−16 (чётн.), 6-а;

ул. Костычёва, 2, 4;

ул. Машинистов, 2, 4;

п. Бытовки: 1-й Бытовой пр-зд, 5, 7; 2-й Бытовой пр-зд, 3−41, 10-а; 3-й Бытовой пр-зд, 8−16 (четн.); 4-й Бытовой пр-зд, 5−33 (нечётн.), 8−20 (чётн.); 5-й Бытовой пр-зд; 12, 14, 16, 7, 11; 6-й Бытовой пр-зд, 1−10; 7-й Бытовой пр-зд, 17, 19, 33, 43, 53, 55

1-й Бытовой пр-зд, 5, 7; 2-й Бытовой пр-зд, 3−41, 10-а; 3-й Бытовой пр-зд, 8−16 (четн.); 4-й Бытовой пр-зд, 5−33 (нечётн.), 8−20 (чётн.); 5-й Бытовой пр-зд; 12, 14, 16, 7, 11; 6-й Бытовой пр-зд, 1−10; 7-й Бытовой пр-зд, 17, 19, 33, 43, 53, 55 п. Восточный, 1−65, 25-а, 23-г, 4-а, 27-а, 29-б, 32-в, 23-в, 23-б;

1−65, 25-а, 23-г, 4-а, 27-а, 29-б, 32-в, 23-в, 23-б; п. Северный: ул. Матросова, 2−30; ул. Челюскинцев, 2−11; ул. Лазо, 20; ул. Центральная, 1−40; ул. Набережная, 1−14; ул. Кирова, 1−25 (нечётн.), 6-а, 2-б, 2−18 (чётн.);

ул. Матросова, 2−30; ул. Челюскинцев, 2−11; ул. Лазо, 20; ул. Центральная, 1−40; ул. Набережная, 1−14; ул. Кирова, 1−25 (нечётн.), 6-а, 2-б, 2−18 (чётн.); д. Зимаровка.