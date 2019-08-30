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Прощайте, каникулы!
Фото предоставлены пресс-службой компании «Полипласт Новомосковск».

Прощайте, каникулы!

В компании «Полипласт Новомосковск» всегда поздравляют своих первоклассников.

Не стал исключением и этот год, да еще и число первоклассников стало рекордным для компании — больше трёх десятков мальчишек и девчонок, родители которых работают на «Полипласте», отправятся в первый класс за знаниями, новыми друзьями и билетом в будущее. И каждому из них был вручён специальный красочный набор для учёбы и грамота первоклассника.

Стоит отметить, что «своими» на «Полипласте» считают не только детей сотрудников. Каждый год помощь оказывается подопечным ГУ ТО СРЦН № 3 г. Новомосковска. В этом году волонтёры предприятия провели среди ребят из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, конкурс детского рисунка на тему «Прощайте, каникулы!». Во время конкурса активисты Молодёжного совета предприятия загадывали детям летние загадки, беседовали с участниками о летних каникулах и расспрашивали о планах ребят на учёбу.

Победителем, как водится, стала дружба. По окончании конкурса ребята передали на завод «Полипласт» свои рисунки уходящего лета с его радугами, прогулками на теплоходе, свежим деревенским воздухом, речками и, самое главное, ярким ласковым солнышком, и сами не остались без подарка — волонтёры предприятия вручили детям наборы канцтоваров для школы от компании и от сотрудников «Полипласт Новомосковск».

Так тепло и весело на Полипласте проводили лето и каникулы, зарядились позитивом и хорошим настроением — в общем, к встрече осени и школы готовы!

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