В тульском СНТ пенсионер три месяца живет без электричества

Фото Алексея Пирязева.

Евгений Федоров выживает в своем дачном домике как может: отапливает его газовыми горелками и освещает комнаты от автомобильного аккумулятора.

Садовое товарищество «Медик» находится прямо за Тульской областной психиатрической больницей №1 им. Каменева в Петелино. Зимой пробраться к участкам можно только через территорию больницы, другие въезды засыпаны снегом. Со стороны кажется, что в холодное время здесь никого нет, но в дачном доме прямо на краю СНТ постоянно живет Евгений Федоров.

Мужчина мечтал исполнить свою мечту – обзавестись собственным домом с участком, но в итоге оказался в почти первобытных условиях. На зиму в его жилище отключили электричество, и жизнь в нем буквально остановилась.

– Я уже стал слова забывать: телевизор не работает, компьютер тоже, а телефон приходится заряжать у друзей, – рассказывает Евгений. – Изначально участки СНТ «Медик» отдавали работникам больницы. А с 1993 года с электроснабжающей организацией был заключен договор, и до 2018 года никаких проблем со светом в товариществе не было. Но 30 октября у нас отключили электричество. По словам нашего председателя, решение отключить свет на зиму собственники приняли на общем собрании. Председатель показывала листы голосования, и из них следует, что за отключение света проголосовал в том числе и я. Это невозможно! Я считаю, что она раздала нам бумаги расписаться якобы за то, что мы присутствовали на собрании, а сама потом выдала этот лист за наши голоса за отключение. Сейчас без света постоянно живут в СНТ шесть человек, и мы ничего не можем добиться. Председатель говорит, что свет выключили из-за задолженности, но разве это мера воздействия? Я плачу по мере возможности, и записи об этом есть в моей членской книжке СНТ.

Выживать зимой без света непросто. В доме Евгения Федорова от электричества работало даже отопление. Теперь он раз в день топит печь, а в остальное время поддерживает тепло газовыми горелками с открытым огнем.

Каждый вечер зажигает свечи, а недавно придумал новое изобретение. На радиорынке ему подобрали лампочки, которые питаются от автомобильного аккумулятора.

– Подсоединяю клеммы, и лампочка горит! Это хоть какая-то цивилизация. Так и живу, – рассказывает Евгений. – Другого выхода у меня просто нет. Родственников в живых не осталось, и я решил в старости построить себе дом на участке, для этого продал квартиру в Туле. Хватило не на всё, докупаю нужное по мере возможности, но я приспособился. А вот без света совсем плохо!

Несколько месяцев Евгений Федоров добивается в суде включения электричества. Вместе с ним на заседания ходит собственница еще одного дома в СНТ, которая также несколько месяцев живет без света.

5 декабря Ленинский районный суд встал на сторону собственников, признал действия по прекращению подачи электроэнергии незаконными, а также обязал СНТ «Медик» восстановить электроснабжение.

В своем решении суд сослался на то, что в соответствии с нормами действующего законодательства у органов управления садоводческих товариществ нет прав на отключение домов, принадлежащих садоводам, от подачи электроэнергии.

А допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих наличие у СНТ «Медик» законных полномочий и оснований по отключению энергоснабжения, не представлено.

Однако председатель СНТ решила обжаловать решение суда.

У председателя СНТ «Медик» Марии Терно другая точка зрения. Она поделилась ею со «Слободой»:

– Решение об отключении электроэнергии в СНТ с 1 ноября по 1 апреля было принято на общем собрании собственников, и сам Евгений не голосовал против. Это разрешается законом. Садовый дом – это место временного пребывания, поэтому общие сети могут быть отключены на зиму по решению собственников. В договоре с «ТНС Энерго» такая возможность тоже предусмотрена, и от этой организации у меня есть справка, что отключение проведено законно. Что касается Евгения Федорова, этот собственник участка не платит членские взносы, не выполняет требования нашего устава. По закону, мы можем перекрыть ему доступ к электроэнергии даже на основании задолженности.

Включить сейчас свет просто невозможно. У нас в СНТ 57 потребителей электроэнергии, они не приезжают на участки зимой и считают, что свет отключен. Если сейчас ток будет пущен, могут начаться проблемы вплоть до пожаров. Включить отдельные дачные дома невозможно технически. Раньше мы не отключали свет, но в этом году приняли такое решение в целях экономии.

Мы намерены добиваться другого решения в Тульском областном суде. Я считаю, что районный суд вынес неверное решение, заседание длилось всего около часа. СНТ – это организация, рассматривать отдельного члена товарищества как абонента неверно. Мы работаем только на основании законов и постановлений правительства, поэтому будем отстаивать свою позицию до конца.

Точку в этом разбирательстве поставит Тульский областной суд. Заседание назначено на 14 февраля.

Мнение эксперта

Председатель Тульского регионального отделения Московского союза садоводов Феликс Держановский: