Суд обязал тульского предпринимателя заплатить покупателю за некачественный навигатор

В Роспотребнадзор обратился туляк с жалобой на руководство магазина «МобайлОпт» в Центральном универмаге.

Мужчина рассказал, что приобрел в этой торговой точке GPS-навигатор. Через некоторое время гаджет перестал работать, и потребитель обратился в магазин с претензией. Однако продавец в положенный срок не произвел гарантийный ремонт навигатора и отказался вернуть деньги за товар.

Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора потребитель составил иск и направил его в суд. По решению суда предпринимателю придется выплатить покупателю компенсацию, более чем в два с половиной раза превышающую сумму оплаты товара.