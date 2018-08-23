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Суд обязал тульского предпринимателя заплатить покупателю за некачественный навигатор
Фото ixbt.com.

Суд обязал тульского предпринимателя заплатить покупателю за некачественный навигатор

Сумма выплаты превысит цену товара более чем в два с половиной раза.

В Роспотребнадзор обратился туляк с жалобой на руководство магазина «МобайлОпт» в Центральном универмаге.

Мужчина рассказал, что приобрел в этой торговой точке GPS-навигатор. Через некоторое время гаджет перестал работать, и потребитель обратился в магазин с претензией. Однако продавец в положенный срок не произвел гарантийный ремонт навигатора и отказался вернуть деньги за товар.

Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора потребитель составил иск и направил его в суд. По решению суда предпринимателю придется выплатить покупателю компенсацию, более чем в два с половиной раза превышающую сумму оплаты товара.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:45 +5
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