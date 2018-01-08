Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле удаляют аварийные деревья
Работы ведутся в Союзном переулке.
В Центральном территориальном округе Тулы продолжаются работы по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Сегодня, 8 января, в Союзном переулке специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы» удаляют аварийные деревья и вывозят спиленные ветви.
В работах также задействованы спасатели МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» и специализированная техника.
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