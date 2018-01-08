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В Туле удаляют аварийные деревья
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле удаляют аварийные деревья

Работы ведутся в Союзном переулке.

В Центральном территориальном округе Тулы продолжаются работы по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 8 января, в Союзном переулке специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы» удаляют аварийные деревья и вывозят спиленные ветви.

В работах также задействованы спасатели МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» и специализированная техника.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:21 +1
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