Погода в Туле 6 января: МЧС предупреждает о тумане

После небольшого понижения температуры у нас снова тепло.

Сегодня, 6 января, в Тульской области ожидается потепление до +2°С. Метеорологи прогнозируют небольшой мокрый снег, переходящий в дождик.

Ветер южный и юго-восточный 6 м/сек с порывами до 10 м/сек.