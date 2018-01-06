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Погода в Туле 6 января: МЧС предупреждает о тумане

Погода в Туле 6 января: МЧС предупреждает о тумане

После небольшого понижения температуры у нас снова тепло.

Сегодня, 6 января, в Тульской области ожидается потепление до +2°С. Метеорологи прогнозируют небольшой мокрый снег, переходящий в дождик.

Ветер южный и юго-восточный 6 м/сек с порывами до 10 м/сек.

Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст. 

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 6 января с сохранением в первой половине дня ожидается туман с видимостью 200−500 м, гололед на дорогах. ГУ МЧС по Тульской области напоминает о соблюдении мер безопасности в такую погоду.
 

 

сегодня, в 09:15 +1
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Место
Тульская область

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