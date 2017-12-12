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Губернатор Алексей Дюмин вручил награды жителям Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин вручил награды жителям Тульской области

12 декабря в День Конституции РФ в Туле в Колонном зале Дворянского собрания прошла торжественная церемония награждения жителей региона.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил собравшихся с 24-й годовщиной принятия Конституции России:

- Мы должны помнить, что стабильность и устойчивость норм Конституции – одно из ключевых условий развития государства. Всем нам важно беречь ценности, провозглашенные основным законом, осознавать ответственность за свою страну. Принципы демократии и справедливости должны оставаться нормой жизни. Чтобы каждый житель Тульской области как гражданин России всегда ощущал надежную защиту Закона, - сказал Алексей Дюмин.

Губернатор вручил государственные и региональные награды жителям области, отличившимся в труде и общественной деятельности.

Государственными наградами за особые трудовые достижения отмечены работники оборонно-промышленных предприятий региона.

Орденом Почёта награждён начальник отдела Конструкторского бюро приборостроения Виктор Тарасов. Он внёс значительный вклад в проектирование и серийное производство вертолётного комплекса высокоточного управляемого оружия «Вихрь-М».

Шесть работников ОПК удостоены Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Среди них — аппаратчик отжима Алексинского химического комбината Татьяна Суслова. При выполнении Гособоронзаказа она активно участвовала в освоении технологий изготовления новых для предприятия марок пороха.

Почётное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено монтажнику радиоэлектронной аппаратуры и приборов «Тулаточмаша» Николаю Юдину и шлифовщику АО «Тулаточмаш» Вячеславу Федулову.

Ведущий конструктор отдела АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» Василий Болотников удостоен Почётного звания «Заслуженный конструктор Российской Федерации».

Также среди награждённых – сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Сергей Лазарев и Вадим Родионов. Благодаря их грамотным и слаженным действиям был задержан особо опасный преступник. За смелость и решительность они награждены медалью «Честь и мужество». Этой награды также удостоен командир Новомосковского газоспасательного отряда АО «Центр аварийно-спасательных формирований» Иван Кочетков.

В Год экологии Губернатор отметил работу Вадима Баранова, председателя Тульской общественной организации «Экологическая защита», который внёс большой вклад в проведение мероприятий по сохранению окружающей среды, экологическому воспитанию молодёжи.

Восемь жителей области награждены медалями «Трудовая доблесть» III степени.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 0
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