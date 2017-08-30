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В Тульской области реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

В Тульской области реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Программа финансируется с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В период с 14 по 18 августа 2017 года специалисты государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ провели мониторинг реализации данной программы на территории региона. Об этом сообщает Управление внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ.

В ходе мониторинговых мероприятий члены рабочей группы Фонда ЖКХ совместно с представителями Министерства строительства и ЖКХ Тульской области, администраций муниципальных образований проинспектировали объекты в Киреевском, Узловском, Кимовском, Одоевском, Воловском, Суворовском, Богородицком районах, а также городе Донском.

Представители Фонда осмотрели квартиры, предусмотренные для переселения граждан, и оценили качество строительных и ремонтных работ.

Подводя итоги проведенного мониторинга, сотрудники Фонда ЖКХ отметили, что в области существует положительная динамика в части реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в результате принимаемых мер исполнительными органами власти региона и муниципальных образований.

В период проведения проверки в Тульской области в рабочем поселке Волово Воловского района состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир 55 семьям в рамках реализации 185-ФЗ. Кроме того, в поселке Центральный Суворовского района новоселами стали 79 семей.

18 августа 2017 года в городе Узловая был введен в эксплуатацию жилой комплекс по улице Горького, состоящий из семи 8-этажных домов. В эти новостройки из аварийного жилья переедут 495 семей.

сегодня, в 09:23 +3
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