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Задай вопрос начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы

Задай вопрос начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы

На прямую линию в редакцию «Слободы» и Myslo придет Алексей Крыгин.

В редакции «Слободы» и Myslo состоится прямая линия с заместителем главы администрации города - начальником управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексеем Крыгиным.

С каждым годом Тула прирастает новыми микрорайонами. Насколько транспортная система города отвечает современным реалиям и какие нововведения ожидаются в этой части? Будет ли расширяться маршрутная сеть муниципального транспорта? Какая перспектива ожидает трамваи? Когда дорогу на улице Песчаной откроют для транспорта? Как составляется план графика ремонта дорог?

Эти и другие вопросы можно будет задать Алексею Крыгину 31 мая с 16 до 17 часов по тел. 71-71-90.

Кроме того, интересующие вопросы вы можете задавать в комментариях к этой публикации до 15.30 31 мая. Мы передадим их начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:05 0
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