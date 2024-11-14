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«Батя, ты скуф!»: Понимаешь ли ты молодежный сленг?

«Батя, ты скуф!»: Понимаешь ли ты молодежный сленг?

Бумеры тут? Разберетесь, на каком языке говорят зумеры и альфы? Новый тест от Myslo.

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