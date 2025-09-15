  1. Моя Слобода
  Тульские рукопашники привезли медали из Киргизии
Тульские рукопашники привезли медали из Киргизии
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские рукопашники привезли медали из Киргизии

Там состоялся «​​​​​​​Кубок мира по рукопашному бою среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин».

В турнире приняли участие 300 спортсменов из России, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Палестины, Афганистана, Пакистана, Германии, Китая, Египта и Сирии.

Воспитанница спортивной школы «Металлург», мастер спорта России по рукопашному бою Александра Шубина стала серебряным призером в весовой категории 53 кг, в возрастной группе 18+. 

В возрастной категории 10-13 лет туляк Тимур Кулдуев стал бронзовым призёром в весовой категории 36 кг. В командном зачете сборная России стала победителем в категориях «Мальчики и девочки 10-13 лет», «Мужчины и женщины», а также в дисциплине «Демонстрация техники».

Подготовили спортсменов тренеры Дмитрий Дагаев, Джавид Ахадов.

вчера, в 22:33 +2
