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В Белёве определили победителя регионального фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди семейных команд
Фото минспорта Тульской области.

В Белёве определили победителя регионального фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди семейных команд

Состязания были приурочены к празднованию 80-й годовщины Великой Победы.

Сильнейших выявляли в следующих видах испытаний комплекса:

  • Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол из электронного оружия;
  • Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье;
  • Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
  • Подтягивание из виса на высокой перекладине;
  • Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/на гимнастической скамье;
  • Поднимание туловища из положения лёжа на спине;
  • Бег на 30 и 60 метров;
  • Плавание на 25 и 50 метров.

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Победители и призеры в командном первенстве:

1 место: семья Багомедовых из Белева
2 место: семья Уваровых-Племяниковых из Дубны
3 место: семья Алескеровых-Валиевых из Белева

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Подобные мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни и отвечают задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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