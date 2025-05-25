В Белёве определили победителя регионального фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди семейных команд

Фото минспорта Тульской области.

Состязания были приурочены к празднованию 80-й годовщины Великой Победы.

Сильнейших выявляли в следующих видах испытаний комплекса:

Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол из электронного оружия;

Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье;

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

Подтягивание из виса на высокой перекладине;

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/на гимнастической скамье;

Поднимание туловища из положения лёжа на спине;

Бег на 30 и 60 метров;

Плавание на 25 и 50 метров.

Победители и призеры в командном первенстве:



1 место: семья Багомедовых из Белева

2 место: семья Уваровых-Племяниковых из Дубны

3 место: семья Алескеровых-Валиевых из Белева





Подобные мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни и отвечают задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».