В Белёве определили победителя регионального фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди семейных команд

Сильнейших выявляли в следующих видах испытаний комплекса:
- Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол из электронного оружия;
- Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье;
- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- Подтягивание из виса на высокой перекладине;
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/на гимнастической скамье;
- Поднимание туловища из положения лёжа на спине;
- Бег на 30 и 60 метров;
- Плавание на 25 и 50 метров.
Победители и призеры в командном первенстве:
1 место: семья Багомедовых из Белева
2 место: семья Уваровых-Племяниковых из Дубны
3 место: семья Алескеровых-Валиевых из Белева
Подобные мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни и отвечают задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».