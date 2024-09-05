Тульские велогонщики завоевали серебро в стартовый день чемпионата России в Омске

Фото с сайта минспорта Тульской области.

Наши спортсмены отличились в командной гонке преследования.

С 4 по 7 сентября в Омске проходят чемпионат, первенство России и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на треке. В программе: командная гонка преследования, индивидуальная гонка преследования, гит 1000 м с/х, гит 1000 м с/х (парами), мэдисон — многодневная гонка, спринт, кейрин.

Накануне спортсмены разыграли награды в командной гонке преследования, индивидуальной гонке и 1000 м с/х.

Как сообщает минспорта Тульской области, в рамках чемпионата России в командной гонке преследования на 3 км среди женщин наши велогонщицы Александра Юрченко, Анна Изотова, Мария Аверина, Алена Мишина и Наталья Абасова (Московская область) завоевали серебряную награду. Результат спортсменок — 3:29,671.

У мужчин в этом виде программы серебро у Сергея Ростовцева, Степана Марямидзе, Мирослава Суятина, Николая Почерняева и Ярослава Чистик (Москва) — 3:10,803.