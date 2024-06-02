Врио губернатора Тульской области прокомментировал поражение «Арсенала» в переходных матчах

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Дмитрий Миляев, врио губернатора Тульской области:

— Восприняли поражение спокойно. Команда в этом сезоне приложила все силы, чтобы сезон прошел максимально ярко и красиво. Команда получила шанс на выход в РПЛ, но немного не хватило. Главное, что команда есть. Думаю, что она способна добиваться более серьёзных успехов в будущем.

— Будет ли стоять задача выйти в РПЛ по итогам следующего сезона?

— Туляки футбол и «Арсенал» любят, поэтому будем стараться.

— Что будет при вас с тульским «Арсеналом»?

— Мы с Алексеем Геннадьевичем (Дюминым) отработали все восемь лет вместе, поэтому я знаю, как он любит футбол. Мы будем продолжать эту же политику.

— Есть ли планы по реконструкции и улучшению стадиона?

— У нас есть первичные задачи, которые мы должны решить. Необходимо привести ряд вещей в порядок, в том числе зону досмотра зрителей и автотранспортных средств, усилить меры по безопасности, приобрести дополнительное оборудование, а именно: рамки металлодетекторов, камеры видеонаблюдения, системы контроля. Будем делать так, чтобы стадион соответствовал всем требованиям для участия в премьер?лиге, — передает слова Миляева корреспондент «Матч ТВ».