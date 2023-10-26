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Волейболистки «Тулицы» обыграли нижегородскую «Спарту»: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

Волейболистки «Тулицы» обыграли нижегородскую «Спарту»: фоторепортаж

Счет в матче — 3:0.

Накануне в спорткомплексе «Тула-Арена» волейболистки «Тулицы» принимали на своей площадке «Спарту» из Нижнего Новгорода. Тульская команда обыграла соперниц со счетом 3:0 (25:23, 25:17, 25:16).

Лучшим игроком «Тулицы» признана Надежда Смирнова.

Старший тренер тулячек Анастасия Терехова прокомментировала итоги матча:

— Нам очень нужна была эта победа, потому что проиграли две игры подряд. Надо было реабилитироваться перед нашими болельщиками. Некогда радоваться, надо дальше идти вперед. 

Смотрите большой фоторепортаж с матча:

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вчера, в 12:27 +2
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