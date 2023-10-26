Волейболистки «Тулицы» обыграли нижегородскую «Спарту»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Накануне в спорткомплексе «Тула-Арена» волейболистки «Тулицы» принимали на своей площадке «Спарту» из Нижнего Новгорода. Тульская команда обыграла соперниц со счетом 3:0 (25:23, 25:17, 25:16).

Лучшим игроком «Тулицы» признана Надежда Смирнова.

Старший тренер тулячек Анастасия Терехова прокомментировала итоги матча:

— Нам очень нужна была эта победа, потому что проиграли две игры подряд. Надо было реабилитироваться перед нашими болельщиками. Некогда радоваться, надо дальше идти вперед.

Смотрите большой фоторепортаж с матча: