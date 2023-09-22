«Тулица» познакомила болельщиков с новыми волейболистками: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина

А еще спортсменки представили комплект формы на сезон.

В кластере «Октава» прошла встреча болельщиков с волейбольным клубом «Тулица». На вопросы поклонников команды отвечали руководство, тренерский штаб и спортсменки.

Президент клуба Николай Терехов отметил, что несмотря на высокую конкуренцию и сильных соперников, на сезон 2023/24 перед командой стоит задача закрепиться в турнирной таблице не ниже 6 места. По его словам, удалось сохранить костяк, сделать точечное усиление, что позволит команде выполнить поставленную перед ней задачу.

Во время мероприятия болельщикам представили новичков команды. Также волейболистки представили новый комплект формы на предстоящий сезон.

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