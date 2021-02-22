Волейбольный клуб «Тулица» проиграл липецкой команде: фоторепортаж
Теперь «Тулица» находится на 10 месте турнирной таблицы.
21 февраля в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» состоялась игра между «Тулицей» и «Липецком». Матч проходил в рамках Суперлиги PARIMATCH.
В итоге игра закончилась со счетом 1-3 в пользу команды «Липецк».
Статистика матча:
Сейчас команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
Смотрите большой фоторепортаж Myslo с игры!
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