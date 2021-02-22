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Волейбольный клуб «Тулица» проиграл липецкой команде: фоторепортаж

Волейбольный клуб «Тулица» проиграл липецкой команде: фоторепортаж

Теперь «Тулица» находится на 10 месте турнирной таблицы.

21 февраля в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение»  состоялась игра между «Тулицей» и «Липецком». Матч проходил в рамках Суперлиги PARIMATCH.

В итоге игра закончилась со счетом 1-3 в пользу команды «Липецк».

Статистика матча: 

Сейчас команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Смотрите большой фоторепортаж Myslo с игры!

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Тулица - Липецк, Фото: 64
Тулица - Липецк, Фото: 65
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Тулица - Липецк, Фото: 76
Тулица - Липецк, Фото: 77
Тулица - Липецк, Фото: 78
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Тулица - Липецк, Фото: 82
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Тулица - Липецк, Фото: 122
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Тулица - Липецк, Фото: 124
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Тулица - Липецк, Фото: 126
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Тулица - Липецк, Фото: 134
Тулица - Липецк, Фото: 135
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Тулица - Липецк, Фото: 137
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 21:52 +1
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