Волейбольный клуб «Тулица» проиграл липецкой команде: фоторепортаж

Теперь «Тулица» находится на 10 месте турнирной таблицы.

21 февраля в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» состоялась игра между «Тулицей» и «Липецком». Матч проходил в рамках Суперлиги PARIMATCH.

В итоге игра закончилась со счетом 1-3 в пользу команды «Липецк».

Статистика матча:

Сейчас команда находится на 10 месте турнирной таблицы.