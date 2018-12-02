новости
новости
Регистрация
Болельщики могут взять с собой термосы на матч «Арсенал» — «Зенит»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Болельщики могут взять с собой термосы на матч «Арсенал» — «Зенит»

Также болельщиков угостят вкусной кашей.

Учитывая морозную погоду, на матч «Арсенал» — «Зенит» болельщикам разрешено проносить на Центральный стадион термосы с горячим чаем. Объем емкости — до одного литра. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Также «Арсенал» угостит болельщиков наваристой кашей из полевой кухни.

Матч состоится 3 декабря в 19.30. Приходите поддержать оружейников!

 

Кстати, специально к этому поединку болельщики «Зенита» приготовили интересный тест на знание истории противостояния питерской и тульской команд. Пройти его можно здесь.

 

Сюжет: Арсенал
Молодежка «Арсенала» победила «Зенит»
Спорт
Молодежка «Арсенала» победила «Зенит»
вчера, в 18:59, 5 1512 2
Матч «Арсенал» – «Зенит» рассудит арбитр ФИФА Алексей Еськов
Спорт
Матч «Арсенал» – «Зенит» рассудит арбитр ФИФА Алексей Еськов
вчера, в 14:03, 34 1635 0
Тульский «Арсенал» встретился с болельщиками
Спорт
Тульский «Арсенал» встретился с болельщиками
1 декабря, в 17:32, 23 2736 0
Тульский «Арсенал» оштрафован из-за поведения болельщиков
Спорт
Тульский «Арсенал» оштрафован из-за поведения болельщиков
30 ноября, в 17:00, 15 1119 1
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:23 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналЗениттермос с чаемболельщики

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 3 декабря: небольшой снег и гололед
Погода в Туле 3 декабря: небольшой снег и гололед
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.