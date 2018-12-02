Фото пресс-службы "Арсенала".
Болельщики могут взять с собой термосы на матч «Арсенал» — «Зенит»
Также болельщиков угостят вкусной кашей.
Учитывая морозную погоду, на матч «Арсенал» — «Зенит» болельщикам разрешено проносить на Центральный стадион термосы с горячим чаем. Объем емкости — до одного литра. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.
Также «Арсенал» угостит болельщиков наваристой кашей из полевой кухни.
Матч состоится 3 декабря в 19.30. Приходите поддержать оружейников!
Кстати, специально к этому поединку болельщики «Зенита» приготовили интересный тест на знание истории противостояния питерской и тульской команд. Пройти его можно здесь.
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