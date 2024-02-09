В России наладят производство продуктов без ядохимикатов и вредоносных компонентов

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Стратегия развития производства органической продукции охватывает период до 2030 года, сообщает издание URA.RU. Для выращивания такой продукции будет применяться сырье и продовольствие, при производстве которых не используются минеральные удобрения, химические вещества — агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и откорма животных, гормональные препараты.

— Важно, чтобы возможности приобретения органических продуктов были у большего числа людей. И что очень важно, нужно обеспечить их доступность для массового покупателя, — заявил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Стратегия развития производства органической продукции предусматривает доведение к 2030 году производства органической продукции до 114,5 млрд рублей с 9,1 млрд рублей в 2021 году, или до 0,62% в общем обороте продовольствия. Объем потребления органической продукции к 2030 году в РФ достигнет 149,8 млрд рублей против 24,4 млрд рублей в 2021 году.

Академик РАН, доктор биологических наук Виктор Драгавцев считает, что экологичные продукты всегда будут стоить дорого и большинству населения с низкими доходами не будут доступны.