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В России наладят производство продуктов без ядохимикатов и вредоносных компонентов
Фото: pexels.com

В России наладят производство продуктов без ядохимикатов и вредоносных компонентов

Такую задачу поставил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании 5 февраля.

Стратегия развития производства органической продукции охватывает период до 2030 года, сообщает издание URA.RU. Для выращивания такой продукции будет применяться сырье и продовольствие, при производстве которых не используются минеральные удобрения, химические вещества — агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и откорма животных, гормональные препараты. 

— Важно, чтобы возможности приобретения органических продуктов были у большего числа людей. И что очень важно, нужно обеспечить их доступность для массового покупателя, — заявил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Стратегия развития производства органической продукции предусматривает доведение к 2030 году производства органической продукции до 114,5 млрд рублей с 9,1 млрд рублей в 2021 году, или до 0,62% в общем обороте продовольствия. Объем потребления органической продукции к 2030 году в РФ достигнет 149,8 млрд рублей против 24,4 млрд рублей в 2021 году. 

Академик РАН, доктор биологических наук Виктор Драгавцев считает, что экологичные продукты всегда будут стоить дорого и большинству населения с низкими доходами не будут доступны. 

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