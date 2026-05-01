Экспозиция знакомит зрителей с ретроспективой творчества художника — на ней представлено более 50 произведений, созданных в разные периоды его профессионального пути: акварели, цветные офорты, уникальные графические коллажи.

С вернисажем художника и гостей поздравила министр культуры Тульской области Елена Арбекова.

— Эта выставка — возможность увидеть, насколько тонко художник чувствует мир и передает свое восприятие через образы и детали. В работах Михаила Шейнина соединяются глубокие эмоции, размышления о времени, о жизни, о судьбе. В них можно увидеть одновременно тревогу и торжество, силу и внутреннюю красоту. Это искреннее и очень личное искусство, которое заставляет остановиться и задуматься. Благодарю автора за преданность творчеству и желаю дальнейшего вдохновения и новых ярких работ», — отметила министр.

Михаил Шейнин — признанный мастер портрета, офорта и графического коллажа. Художник - член Союза художников СССР с 1982 года и Творческого союза художников России с 1996 года. Он окончил художественно графический факультет Курского государственного педагогического института. Его работы хранятся в музеях и частных коллекциях по всей стране.

В творчестве Михаила Шейнина гармонично соединились традиции русской реалистической школы и индивидуальная техника графического повествования. Значимые этапы творческого пути художника связаны с рядом ярких циклов работ. В 1980 е годы он создал серию акварельных и графических рисунков с видами старого Таллинна, точно передавших атмосферу средневекового города. Тогда же появились акварели с пейзажами древних русских городов — Великого Новгорода, Ростова Великого, Вологды, Старой Ладоги, Тулы.

Отдельный большой цикл графических рисунков и живописных пейзажей Михаил Шейнин посвятил Святой земле: виды Иерусалима и горы Сион очень точно передают впечатления художника от пребывания в Израиле. Эти работы выставляются впервые. Среди них — серия, написанная в Иерусалиме. Художник изображал Яффские ворота, Башню Давида и Галерею Кардо.

В экспозицию также вошли картины из серии «Немецкие писатели-антифашисты». Здесь можно увидеть портреты Бертольда Берхта и Анны Зергес.

Интересна серия «Герои крейсера „Варяг“: портреты Всеволода Руднева и Григория Беляева. Отметим, что Михаил Симонович разрабатывал художественную концепцию для одного из филиалов Тульского музейного объединения — Музея командира крейсера „Варяг“ В. Ф. Руднева.

Дополнением к экспозиции стал станок для создания офортов. Это личный инструмент автора, на котором он создал десятки работ.

Посетить выставку можно до 31 мая. 0+

Адрес Выставочного зала: Тула, Красноармейский пр., 16, тел. 56-09-92.

