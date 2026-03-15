Весна, стихи, любовь: в Ясной Поляне актриса театра «Сатирикон» представит музыкально-поэтический спектакль

Постановку создала актриса театра «Сатирикон» и Театра Наций, преподаватель Школы-студии МХАТ и Высшей школы сценических искусств Марина Дровосекова.

Название спектакля отсылает к одноименному стихотворению Александра Блока — о том, как поэзия связывает видимый мир с внутренним. В Ясной Поляне актриса прочтет стихотворения великих русских поэтов о весне и любви. Со сцены прозвучат произведения Александра Пушкина, Александра Блока, Марины Цветаевой, Александра Вертинского, Иосифа Бродского, Юрия Левитанского и других поэтов.

Сопровождать поэтические строки будет музыка Гиа Канчели, Фаустаса Латенаса, Альфреда Шнитке и других композиторов в исполнении солистов ансамбля Tragicom, лауреатов международных конкурсов Дианы Кемельман (скрипка) и Александра Антонова (фортепиано).

Авторы постановки соединили поэзию и музыку, следуя консерваторским и мхатовским традициям.

— Мы искали созвучия стихов и музыки и старались сделать это максимально деликатно. В некоторых моментах получились уникальные ритмические и гармонические сочетания и звучания, — рассказывает Марина Дровосекова.