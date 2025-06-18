В Музее декоративно-прикладного и народного искусства пройдет выставка-ярмарка тульских мастеров

Фото пресс-службы Тульского музейного объединения.

Это возможность познакомиться с традициями, которые веками передавались из поколения в поколение.

21 июня в Туле в Музее декоративно-прикладного и народного искусства пройдет выставка-ярмарка мастеров «Наследники Левши». Посетители увидят изделия народных промыслов и авторские работы. Об этом сообщает пресс-служба Тульского музейного объединения.

В программе:

бисерное рукоделие Галины Чекиной, Риммы Калимулиной,

тульская керамика Елены Палевской,

роспись по дереву Татьяны Сметаниной,

тульская всечка Елены Мокиной,

текстильная кукла Галины Мельниковой, Олеси Ермаковой,

тульская городская игрушка Лилии Шаховой, Юлии Сержантовой, Марии Серёгиной, Александры Саушкиной,

филимоновская игрушка Романа Орлова,

богородская резная игрушка Людмилы Рылковой,

плетение из лозы Светланы Прокловой,

жестяные игрушки Сергея Гарбузова,

миниатюры Сергея Сабины.

Представители музея рассказали:

— На ярмарке вы встретитесь с опытными мастерами, которые поделятся секретами своего мастерства: от тонкостей работы с деревом, металлом, до изящных техник бисероплетения и традиционной всечки. Вы узнаете, как создавались предметы быта и украшения, которые не только служили в повседневной жизни, но и отражали душу народа. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу тульского мастерства, познакомиться с традициями, которые веками передавались из поколения в поколение.

Ярмарка продлится с 12.00 до 18.00. 0+