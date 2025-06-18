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В Музее декоративно-прикладного и народного искусства пройдет выставка-ярмарка тульских мастеров
Фото пресс-службы Тульского музейного объединения.

В Музее декоративно-прикладного и народного искусства пройдет выставка-ярмарка тульских мастеров

Это возможность познакомиться с традициями, которые веками передавались из поколения в поколение.

21 июня в Туле в Музее декоративно-прикладного и народного искусства пройдет выставка-ярмарка мастеров «Наследники Левши». Посетители увидят изделия народных промыслов и авторские работы. Об этом сообщает пресс-служба Тульского музейного объединения.

В программе:

  • бисерное рукоделие Галины Чекиной, Риммы Калимулиной,
  • тульская керамика Елены Палевской,
  • роспись по дереву Татьяны Сметаниной,
  • тульская всечка Елены Мокиной,
  • текстильная кукла Галины Мельниковой, Олеси Ермаковой,
  • тульская городская игрушка Лилии Шаховой, Юлии Сержантовой, Марии Серёгиной, Александры Саушкиной,
  • филимоновская игрушка Романа Орлова,
  • богородская резная игрушка Людмилы Рылковой,
  • плетение из лозы Светланы Прокловой,
  • жестяные игрушки Сергея Гарбузова, 
  • миниатюры Сергея Сабины.

Представители музея рассказали:

— На ярмарке вы встретитесь с опытными мастерами, которые поделятся секретами своего мастерства: от тонкостей работы с деревом, металлом, до изящных техник бисероплетения и традиционной всечки. Вы узнаете, как создавались предметы быта и украшения, которые не только служили в повседневной жизни, но и отражали душу народа. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу тульского мастерства, познакомиться с традициями, которые веками передавались из поколения в поколение. 

Ярмарка продлится с 12.00 до 18.00. 0+

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