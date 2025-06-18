В Музее декоративно-прикладного и народного искусства пройдет выставка-ярмарка тульских мастеров

21 июня в Туле в Музее декоративно-прикладного и народного искусства пройдет выставка-ярмарка мастеров «Наследники Левши». Посетители увидят изделия народных промыслов и авторские работы. Об этом сообщает пресс-служба Тульского музейного объединения.
В программе:
- бисерное рукоделие Галины Чекиной, Риммы Калимулиной,
- тульская керамика Елены Палевской,
- роспись по дереву Татьяны Сметаниной,
- тульская всечка Елены Мокиной,
- текстильная кукла Галины Мельниковой, Олеси Ермаковой,
- тульская городская игрушка Лилии Шаховой, Юлии Сержантовой, Марии Серёгиной, Александры Саушкиной,
- филимоновская игрушка Романа Орлова,
- богородская резная игрушка Людмилы Рылковой,
- плетение из лозы Светланы Прокловой,
- жестяные игрушки Сергея Гарбузова,
- миниатюры Сергея Сабины.
Представители музея рассказали:
— На ярмарке вы встретитесь с опытными мастерами, которые поделятся секретами своего мастерства: от тонкостей работы с деревом, металлом, до изящных техник бисероплетения и традиционной всечки. Вы узнаете, как создавались предметы быта и украшения, которые не только служили в повседневной жизни, но и отражали душу народа. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу тульского мастерства, познакомиться с традициями, которые веками передавались из поколения в поколение.
Ярмарка продлится с 12.00 до 18.00. 0+