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Экспозицию Музея обороны Тулы пополнили новые предметы советских времен
Фото Тульского музейного объединения.

Экспозицию Музея обороны Тулы пополнили новые предметы советских времен

Туляк Алексей Сидоров передал в коллекцию каску СШ-40 и траки от немецкого танка.

Уникальные предметы времен Великой Отечественной войны мужчина нашел у себя на дачном участке в селе Болото Белевского района.

— В годы войны на территории Белева шли ожесточенные бои, поэтому такие находки тут не редкость. Траки я нашел прямо на дороге, каску в земле обнаружили мои соседи. Я сразу понял, что это ценнейшие предметы, — рассказывает Алексей Сидоров.

Как сообщает пресс-служба Тульского музейного объединения, найденная каска, ее еще называет Лысьвенская, широко использовалась в Вооруженных Силах СССР. Стальной шлем датируется 1940 годом. 

Трак — это звено гусеничной ленты танка. Найденный артефакт был частью нацистской машины– гусеничного тягача «Восток».
 

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