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Посетители творческой выставки в Туле найдут «Свое место»

Посетители творческой выставки в Туле найдут «Свое место»

15 марта выставка с таким названием открылась в тульском пространстве арт-резиденции «Родина» федеральной сети «Таврида.АРТ».

Экспозиция посвящена пониманию концепции и смыслов «своего места» в мире. На выставке представлены 24 работы художников из разных регионов России, в том числе полотно Анастасии Аржановой из Тулы.

Познакомиться с работами художников и попробовать отыскать «свое место» в мире посетители смогут с 15 по 24 марта (12+).

В своих работах художники из разных регионов России исследуют феномен «своего места», они обращаются к истокам и дают зрителям возможность задуматься и найти собственный ответ на вопрос о своем месте не только в масштабах мира, страны или города, но и в масштабе жизни.

Проект «Свое место» представляет собой экспозицию, созданную по результатам открытого конкурса среди арт-резиденций федеральной сети «Таврида.АРТ» арт-кластера «Таврида» (проект от Росмолодёжи).

Эта коллаборация молодых художников задает тон вопросам восприятия «своего места» в современном мире. Открытие выставочного проекта состоялось на площадке Центра досуга молодежи «Респект» в Новосибирске в декабре 2023 года, после экспозицию передвижной выставки посетили жители Новороссийска, Белгорода и Курска. Заключительный показ запланирован в Москве в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в апреле 2024 года.

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