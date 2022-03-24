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Фестиваль Миядзаки и новый индийский блокбастер: последние новинки от «Синема Парк»

Фестиваль Миядзаки и новый индийский блокбастер: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«Моя ужасная сестра»

Когда мама и папа десятилетних Лены и Маруси решают пожениться, эти две совершенно чужие девочки вынужденно становятся сестрами. Теперь они делят одну комнату, один класс, друзей, а главное — сражаются за внимание родителей. 

 

«Финик»

Новый анимационный блокбастер для всей семьи. Забавный, но немного вредный и озорной домовой. Он постоянно подшучивает над людьми, поэтому никто не задерживается в его владениях надолго. Всё меняется с приездом новых жильцов… 

 

«Фестиваль Миядзаки»

Смотрите шедевры Миядзаки до 31 марта на большом экране. В программе фестиваля: «Рыбка Поньо на утесе», «Ведьмина служба доставки», «Принцесса Мононоке», «Небесный замок Лапута», «Гостиница Окко», «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо» 
 

«Служебный роман» 

В повторный прокат выходит одна из лучших комедий Эльдара Рязанова и самый кассовый его фильм. По-настоящему насладиться фильмом с полностью отреставрированным изображением и звуком, можно только на большом экране. 
 

RRR 

Смотрите специальные показы нового индийского эпического блокбастера.  RRR является одним из самых ожидаемых пан-индийских фильмов и рассказывает о двух народных героя вынуждены встать плечом к плечу, чтобы в нелегкое время защищать родную землю.

 

Расписание и билеты онлайн — по ссылке.

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 22:33 +1
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