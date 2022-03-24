Фестиваль Миядзаки и новый индийский блокбастер: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

«Моя ужасная сестра»

Когда мама и папа десятилетних Лены и Маруси решают пожениться, эти две совершенно чужие девочки вынужденно становятся сестрами. Теперь они делят одну комнату, один класс, друзей, а главное — сражаются за внимание родителей.

«Финик»

Новый анимационный блокбастер для всей семьи. Забавный, но немного вредный и озорной домовой. Он постоянно подшучивает над людьми, поэтому никто не задерживается в его владениях надолго. Всё меняется с приездом новых жильцов…