Фестиваль Миядзаки и новый индийский блокбастер: последние новинки от «Синема Парк»
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.
Кинотеатр «Синема Парк» открыт и готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
«Моя ужасная сестра»
Когда мама и папа десятилетних Лены и Маруси решают пожениться, эти две совершенно чужие девочки вынужденно становятся сестрами. Теперь они делят одну комнату, один класс, друзей, а главное — сражаются за внимание родителей.
«Финик»
Новый анимационный блокбастер для всей семьи. Забавный, но немного вредный и озорной домовой. Он постоянно подшучивает над людьми, поэтому никто не задерживается в его владениях надолго. Всё меняется с приездом новых жильцов…
«Фестиваль Миядзаки»
Смотрите шедевры Миядзаки до 31 марта на большом экране. В программе фестиваля: «Рыбка Поньо на утесе», «Ведьмина служба доставки», «Принцесса Мононоке», «Небесный замок Лапута», «Гостиница Окко», «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо»
«Служебный роман»
В повторный прокат выходит одна из лучших комедий Эльдара Рязанова и самый кассовый его фильм. По-настоящему насладиться фильмом с полностью отреставрированным изображением и звуком, можно только на большом экране.
RRR
Смотрите специальные показы нового индийского эпического блокбастера. RRR является одним из самых ожидаемых пан-индийских фильмов и рассказывает о двух народных героя вынуждены встать плечом к плечу, чтобы в нелегкое время защищать родную землю.
Расписание и билеты онлайн — по ссылке.
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