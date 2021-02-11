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Фестиваль «Фанфары Тульского кремля» отметило жюри премии ЦФО в области литературы и искусства
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Фестиваль «Фанфары Тульского кремля» отметило жюри премии ЦФО в области литературы и искусства

Подведены итоги премии за 2020 год. Конкурсный отбор проходили 99 проектов из всех регионов Центральной России.

По итогам конкурса благодарственным письмом полпреда Президента России в ЦФО за организацию Всероссийского фестиваля духовой музыки «Фанфары Тульского кремля» отмечен Полислав Балин, художественный руководитель Губернаторского духового оркестра.

Фестиваль уже четыре года проводится в Тульской области, а в 2020 году он стал одним из ярких событий празднования 500-летия Тульского кремля.

Премия ЦФО в области литературы и искусства была учреждена в 2004 году и ежегодно присуждается за наиболее яркие произведения, которые получили широкое общественное признание и внесли значительный вклад в отечественную культуру. За годы существования она стала авторитетной площадкой для поощрения творческих начинаний деятелей культуры и эффективным механизмом популяризации региональных культурных проектов.

«Безусловно, лауреаты премии ЦФО чаще всего хорошо известны у себя на малой родине. Но за пределами региона их не всегда знают. Поэтому задача премии – не только награждать лучших, но и открывать новые имена», – отметил полпред Президента России в ЦФО Игорь Щёголев.

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