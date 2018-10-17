Актер Дмитрий Назаров встретится с туляками на кинофестивале «Улыбнись, Россия!»

3 ноября в Туле в Колонном зале Дворянского Собрания в рамках XIX Открытого российского фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!» выступит народный артист России Дмитрий Назаров.

Любители и знатоки театра высоко ценят его творчество, глубину и внутреннюю мощь его театральных ролей в МХТ им. А. П. Чехова . Театральное сообщество неоднократно отмечало его работы: он лауреат престижных театральных премий «Хрустальная Турандот» (за роль Сатина в спектакле «На дне») и «Чайка» (за роль Несчастливцева в спектакле «Лес»). Трижды номинировался на премию «Золотая маска».

Дмитрий Назаров сейчас много снимается: в его фильмографии более 20 кинокартин и телесериалов, среди которых «Кухня», «Вызов», «Гражданин начальник», «Вокзал», «Штрафбат», «Закон», «Золотой теленок» и другие.

Кроме того, артист с огромным удовольствием озвучивает компьютерные игры и мультфильмы.

Программа, с которой артист выступит на сцене Колонного зала Дворянского Собрания, называется «Коллекция». В нее войдут стихи и проза русских поэтов и писателей:

А. Блок «Поэты», «О, я хочу безумно жить»,

Дм. Кедрин «Зодчие»,

А. С. Пушкин «Граф Нулин»,

«Граф Нулин», Саша Чёрный «Мой роман», «Городская сказка», «Недоразумение»,

А. П. Чехов «Свидание, хотя и состоялось, но…»,

«Свидание, хотя и состоялось, но…», В. Шукшин «Верую!»,

К. Бальмонт «Я в этот мир»,

Н. Гумилёв «Огонь».

Начало встречи в 17.00. Билеты в кассах Тульской областной филармонии. Возрастное ограничение: 12+.