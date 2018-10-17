Актер Дмитрий Назаров встретится с туляками на кинофестивале «Улыбнись, Россия!»
Программа, с которой выступит артист, называется «Коллекция».
3 ноября в Туле в Колонном зале Дворянского Собрания в рамках XIX Открытого российского фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!» выступит народный артист России Дмитрий Назаров.
Любители и знатоки театра высоко ценят его творчество, глубину и внутреннюю мощь его театральных ролей в МХТ им.
А. П. Чехова. Театральное сообщество неоднократно отмечало его работы: он лауреат престижных театральных премий «Хрустальная Турандот» (за роль Сатина в спектакле «На дне») и «Чайка» (за роль Несчастливцева в спектакле «Лес»). Трижды номинировался на премию «Золотая маска».
Дмитрий Назаров сейчас много снимается: в его фильмографии более 20 кинокартин и телесериалов, среди которых «Кухня», «Вызов», «Гражданин начальник», «Вокзал», «Штрафбат», «Закон», «Золотой теленок» и другие.
Кроме того, артист с огромным удовольствием озвучивает компьютерные игры и мультфильмы.
Программа, с которой артист выступит на сцене Колонного зала Дворянского Собрания, называется «Коллекция». В нее войдут стихи и проза русских поэтов и писателей:
- А. Блок «Поэты», «О, я хочу безумно жить»,
- Дм. Кедрин «Зодчие»,
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А. С. Пушкин«Граф Нулин»,
- Саша Чёрный «Мой роман», «Городская сказка», «Недоразумение»,
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А. П. Чехов«Свидание, хотя и состоялось, но…»,
- В. Шукшин «Верую!»,
- К. Бальмонт «Я в этот мир»,
- Н. Гумилёв «Огонь».
Начало встречи в 17.00. Билеты в кассах Тульской областной филармонии. Возрастное ограничение: 12+.
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