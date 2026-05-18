О кадровых перестановках сообщили на оперативном совещании правительства.

Новым министром сельского хозяйства и природных ресурсов и экологии назначена Оксана Вехина. Ранее она занимала пост заместителя руководителя этого ведомства.

Её представил губернатор Дмитрий Миляев.

"Всех прошу ее любить и жаловать, а вас Оксана Владимировна - работать", - добавил глава региона.

Ранее министерство возглавлял Алексей Степин. В феврале 2026 года его перевели на должность заместителя председателя правительства Тульской области. Степин курирует сельское хозяйство, а также промышленность и предпринимательство.