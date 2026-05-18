23 мая запретят остановку и стоянку транспорта с 00.00 до 14.00, а также ограничат движение с 8.00 до 14.00:
- на участке от ул. Фридриха Энгельса до ул. Дмитрия Ульянова по ул. Первомайской,
- на участке от ул. Первомайской до ул. Тульского рабочего полка по ул. Дмитрия Ульянова,
- на участке от ул. Первомайской до ул. Льва Толстого по ул. Фрунзе.
Движение автобусов маршрутов № 11, 12, 26, 40, 38, 54, 58 и троллейбусов маршрутов № 4, 5 будет осуществляться по измененной схеме.
Автобусы и троллейусы
№ 11 — завод РТИ — пос. Октябрьский: ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — ул. Кобзева — ул. Карпова — Октябрьский 29-й проезд — ул. Речная — ул. Судейского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Оружейная.
№ 12 — Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»: ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе — ул. Индустриальная — ул. Каракозова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Оружейная.
№ 26 — пос. Скуратово (пос. Западный) мкр. Петровский: Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкрн. Петровский.
№ 40 — Завод РТИ — д. Бежка: ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе.
№ 38 — пос. Мясново (завод Торгового оборудования)- пос. Басово-Прудный: завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Ф. Смирнова — Красноармейский пр. — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная.
Маршрутки
№ 54 — пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи: ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссейная — пр-т Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Шоссейная — ул. Советская — ул. Трудовая.
№ 58 — Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд) — ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — Октябрьский 29-й проезд — ул. Речная — ул. Судейского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. Мира — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. Сурикова — ул. Оружейная.
Троллейбусы
№ 4 — ст. Южная — пос. Горелки: пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — пл. 50-й Армии.
№ 5 — Московский вокзал — ст. Южная: пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская.
Администрация просит водителей заранее выбирать маршруты объезда.