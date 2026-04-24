Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Днем 24 апреля в Новомосковске произошел пожар в четырехэтажке на улице Садовского. Сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже поступило в экстренные службы в 14.00. Первые пожарные расчеты прибыли на место уже через две минуты.

Звено газодымозащитной службы 25-й пожарно-спасательной части эвакуировало двух человек по лестничному маршу с применением спасательного устройства.

Огонь удалось быстро локализовать и ликвидировать на площади 4 квадратных метра. В работах участвовали 9 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Обошлось без пострадавших.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное курение.