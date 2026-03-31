31-летний иностранец в Киреевске задержан за попытку подкупить полицейского

За 30 тысяч рублей от пытался избежать административной ответственности за нарушение трудовой деятельности в РФ.

Фото из архива MySlo

30 марта в Киреевске за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ был установлен иностранный гражданин. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, 31-летний мужчина предложил сотруднику полиции взятку в 30 тысяч рублей.

Сотрудник правоохранительных органов от взятки отказался и сообщил об этом факте в следственный отдел.

Сейчас с иностранцем проводятся следственные действия. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Приготовление к даче взятки»), — сообщили пресс-службы УМВД и СК по региону.