За выходные в Туле и области задержали 29 нетрезвых водителей

По информации ведомства, 13 водителей привлекли к ответственности по части первой статьи 12.8 КоАП РФ — «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Десять автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме этого, в ведомстве добавили, что двое водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения без водительских прав.

Также в отношении четырех водителей за рецидив собраны материалы проверки по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, вы можете сообщить об этом по телефонам (круглосуточно):