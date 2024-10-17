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Шоу «Ха-ха» и «Внереальность»: прокуратура проверила развлекательные учреждения на пожарную безопасность

Шоу «Ха-ха» и «Внереальность»: прокуратура проверила развлекательные учреждения на пожарную безопасность

В заведениях были незаправленные огнетушители, а эвакуационные выходы открывали только ключом.

Прокуратура Советского района г. Тулы по поручению прокуратуры области с привлечением специалиста надзорной деятельности МЧС провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности при предоставлении услуг в развлекательных учреждениях.

Установлено, что в помещениях «Шоу „Ха-ха“» на Красноармейском проспекте, «Внереальность» на ул. Болдина, в клубе виртуальной реальности на ул. Советской:

  • на путях эвакуации допущено размещение мебели, 
  • ковровые покрытия не прикреплены к полу, 
  • не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей, 
  • замки на дверях эвакуационных выходов открываются изнутри только ключом.

Кроме этого, проверяющим не представлена документация, подтверждающая пределы огнестойкости и класс пожарной опасности покрытия полов.

— Указанные нарушения могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, — сообщили в прокуратуре. — С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

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