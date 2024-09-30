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Тульская прокуратура оштрафовала пять работодателей за задержку зарплаты
Фото: ru.freepik.com.

Тульская прокуратура оштрафовала пять работодателей за задержку зарплаты

Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.

Прокуратура Привокзального района провела проверку исполнения ООО «Вектор Импульса», ООО «Механизация строительных процессов», ООО «Межрегиональный центр экспертиз», ООО «ТК Компас», ООО «ТПЦ» требований трудового законодательства. 

Установлено, что указанные работодатели в 2024 году неоднократно задерживали выплату зарплаты своим работникам.

Прокуратура района внесла руководителям коммерческих организаций представления. Работникам начислена компенсация за задержку зарплаты, ответственные должностные лица организаций привлечены к дисциплинарной ответственности.

Директора указанных организаций привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 50 тысяч рублей.

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Автор:
сегодня, в 11:02 0
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