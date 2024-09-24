Из-за угрозы распространения инфекции закрыли узбекское кафе на улице Каминского

Шаурму и шашлык там готовили в условиях антисанитарии.

Специалисты регионального Роспотребнадзора ведомства проверили деятельность кафе, расположенного по адресу: ул. Каминского/Пирогова, 2/28.

В ходе проверки организации установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территории, помещений, оборудования, инвентаря, к обработке кухонной и столовой посуды. Нарушалась поточность технологических процессов приготовления пищевой продукции, в том числе при приготовлении блюд на мангале.

В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эксплуатация организации общественного питания приостановлена до устранения нарушений.