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Из-за угрозы распространения инфекции закрыли узбекское кафе на улице Каминского

Из-за угрозы распространения инфекции закрыли узбекское кафе на улице Каминского

Шаурму и шашлык там готовили в условиях антисанитарии.

Специалисты регионального Роспотребнадзора ведомства проверили деятельность кафе, расположенного по адресу: ул. Каминского/Пирогова, 2/28.

В ходе проверки организации установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территории, помещений, оборудования, инвентаря, к обработке кухонной и столовой посуды. Нарушалась поточность технологических процессов приготовления пищевой продукции, в том числе при приготовлении блюд на мангале.

В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эксплуатация организации общественного питания приостановлена до устранения нарушений. 

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