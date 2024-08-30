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В Алексинском районе суд заставил мигранта заплатить штраф и покинуть Россию
Фото: ru.freepik.com.

В Алексинском районе суд заставил мигранта заплатить штраф и покинуть Россию

У мужчины не нашли документов, подтверждающих его право на пребывание в стране.

В Алексинском районе суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина Узбекистана. 
 
У мужчины отсутствовали документы, подтверждающие его право на пребывание в России. Гражданин приехал  в Тульскую область 26 мая, а уехать должен был в августе. Однако по каким-то причинам мужчина решил задержаться, нарушив закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». 
 
В итоге суд назначил иностранцу штраф в размере 2,5 тысячи рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения. 
 
Постановление суда не вступило в законную силу. 

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Автор:
сегодня, в 17:35 −2
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