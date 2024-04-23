3,5 года лишения свободы и штраф 3 млн руб.: экс-руководителя отдела полиции осудили за взятки

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Суд признал виновным бывшего сотрудника МВД, с которым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение лично и через посредника взяток в виде денег за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя, общее покровительство и попустительство по службе, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах).



С февраля по март 2022 года один из руководителей МО МВД России «Алексинский» вместе с двумя другими должностными лицами (их уголовные дела выделены в отдельное производство) указанного отдела полиции получил взятку в 450 тыс. рублей. За эту сумму он не принимал меры по пресечению хищения имущества заброшенного животноводческого комплекса в деревне Замарино.

— Кроме того, указанное должностное лицо и его начальник с 2020 по 2022 год получили в качестве взятки через посредников 2,5 млн рублей от организаторов незаконных азартных игр в Алексине за покровительство преступной деятельности игорных клубов, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

Суд приговорил подсудимого к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком 4 года, со штрафом в 3 млн руб. и лишением права занимать должности в учреждениях и органах системы МВД на восемь лет.

Осужденный лишен специального звания.

Приговор в законную силу не вступил.