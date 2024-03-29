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На зареченской стройке полицейские устроили облаву на нелегалов

На зареченской стройке полицейские устроили облаву на нелегалов

По предварительны данным, в отношении нескольких уроженцев Средней Азии были составлены административные протоколы.

Как стало известно Myslo, 29 марта сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы вместе с коллегами из других подразделений тульского УМВД провели профилактическое мероприятие по выявлению нелегальных мигрантов.

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В частности, полицейские наведались на стройку ЖК «Пряничная слобода» в Зареченском районе. Всех рабочих проверяли на предмет соблюдения трудового и миграционного законодательства, а также правил воинского учёта.

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По нашей информации, в отношении правонарушителей были составлены административные протоколы по различным статьям КоАП РФ. Несколько человек были доставлены в городской военкомат для постановки на учёт.

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