На зареченской стройке полицейские устроили облаву на нелегалов

По предварительны данным, в отношении нескольких уроженцев Средней Азии были составлены административные протоколы.

Как стало известно Myslo, 29 марта сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы вместе с коллегами из других подразделений тульского УМВД провели профилактическое мероприятие по выявлению нелегальных мигрантов.

В частности, полицейские наведались на стройку ЖК «Пряничная слобода» в Зареченском районе. Всех рабочих проверяли на предмет соблюдения трудового и миграционного законодательства, а также правил воинского учёта.

По нашей информации, в отношении правонарушителей были составлены административные протоколы по различным статьям КоАП РФ. Несколько человек были доставлены в городской военкомат для постановки на учёт.