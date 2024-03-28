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Туляк до полусмерти избил сожительницу и заставил её сказать, что травмы она получила в ДТП

Туляк до полусмерти избил сожительницу и заставил её сказать, что травмы она получила в ДТП

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Туле 39-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что 27 августа 2023 года пьяный обвиняемый жестоко избил сожительницу. Испугавшись, что женщина умрет, он вызвал медиков, а 36-летнюю пострадавшую попросил сказать, что она получила травмы в ДТП. В ходе расследования возбужденного уголовного дела данная версия была полностью опровергнута. 

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Привокзальный районный суд для рассмотрения по существу. 

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