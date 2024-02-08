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Силовики заблокировали «фейкомёта», который грозил устроить расстрелы в тульских школах
Фото из телеграм-канала с угрозами

Силовики заблокировали «фейкомёта», который грозил устроить расстрелы в тульских школах

На блокировку телеграм-канала ушёл час.

Посты с угрозами стали появляться в телеграм-канале, который был создан ещё в апреле 2023 года. 7 февраля канал почистили от прежних сообщений и стали размещать в нем угрозы Венёвскому ЦО № 11 и Гурьевскому ЦО. Об этом сообщает ТГК extremism_71. 

Посты на канале содержал и прямые угрозы шутинга и ненавистнические высказывания. В од ном из п остов  администратор кана ла написал:  «Мысли в моей голов е не дают мне покоя. Я убью каждую ***  в этом *** городе.  Вы будет е стоять на коленях передо мной». Ниже он ука зал номер телефона и способ связи с собой.

Остальные посты также содержали угрозы и демонстрацию оружия:

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Канал набрал 32 подписчика. Силовики удалили его спустя час. 

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Веневский районгурьевский цо
 

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