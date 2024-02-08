Силовики заблокировали «фейкомёта», который грозил устроить расстрелы в тульских школах

Фото из телеграм-канала с угрозами

Посты с угрозами стали появляться в телеграм-канале, который был создан ещё в апреле 2023 года. 7 февраля канал почистили от прежних сообщений и стали размещать в нем угрозы Венёвскому ЦО № 11 и Гурьевскому ЦО. Об этом сообщает ТГК extremism_71.

Посты на канале содержал и прямые угрозы шутинга и ненавистнические высказывания. В од ном из п остов администратор кана ла написал: «Мысли в моей голов е не дают мне покоя. Я убью каждую *** в этом *** городе. Вы будет е стоять на коленях передо мной». Ниже он ука зал номер телефона и способ связи с собой.

Остальные посты также содержали угрозы и демонстрацию оружия:

Канал набрал 32 подписчика. Силовики удалили его спустя час.