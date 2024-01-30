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Туляк обещал помочь знакомой с бухгалтерской отчетностью и умыкнул у нее 1 млн рублей

Туляк обещал помочь знакомой с бухгалтерской отчетностью и умыкнул у нее 1 млн рублей

Деньги забрал, а помощи потерпевшая так и не дождалась.

В Туле 28-летний местный житель признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в ноябре 2022 года обвиняемый предложил знакомой помочь с бухгалтерской отчетностью для последующего предоставления документов в налоговую инспекцию. Та согласилась и отдала ему 1 миллион рублей. Мужчина присвоил деньги, но взятые на себя обязательства исполнять не планировал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 года колонии общего режима. 

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