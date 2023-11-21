Очевидец: «В Туле на перекресте со сломанным светофором насмерть сбили пенсионерку»

Фото: телеграм-канал Автохамы и ДТП | Тула

По словам местных жителей, светофор включили через несколько часов после ДТП.

Утром 21 ноября в районе пересечения ул. Металлургов и ул. Гайдара в Туле автомобиль «Волга» сбил 78-летнюю женщину. Фото с места происшествия опубликовали в социальных сетях.

По данным региональной Госавтоинспекции, в момент ДТП за рулем машины находился 68-летний мужчина. Наезд был совершен на нерегулируемом пешеходном переходе.

«В результате ДТП женщина скончалась», — сообщили в УГИБДД.

По словам местных жителей, светофор на этом перекрестке не работал несколько дней, но через некоторое время после происшествия его наконец-то включили.

