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Тульские следователи начали проверку по факту гибели мужчины в страшном пожаре на Красноармейском проспекте
Фото Дмитрия Дзюбина

Тульские следователи начали проверку по факту гибели мужчины в страшном пожаре на Красноармейском проспекте

Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

Следственные органы СК РФ по Тульской области проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины в результате пожара.

Днем, 31 октября в одной из квартир дома по Красноармейскому проспекту произошло возгорание, в результате которого скончался мужчина.

— Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Следователями следственного отдела по Привокзальному району проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в региональном следственном комитете.

Как ранее писал Myslo, причиной пожара могло стать неосторожное поведение при курении.

Читайте по теме: Пожар на Красноармейском проспекте: мужчина сгорел заживо, пытаясь выбраться через окно — фото 18+

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Фотограф:
сегодня, в 16:18 +1
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Место
Привокзальный округТула

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