Тульские следователи начали проверку по факту гибели мужчины в страшном пожаре на Красноармейском проспекте

Фото Дмитрия Дзюбина

Следственные органы СК РФ по Тульской области проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины в результате пожара.

Днем, 31 октября в одной из квартир дома по Красноармейскому проспекту произошло возгорание, в результате которого скончался мужчина.

— Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Следователями следственного отдела по Привокзальному району проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в региональном следственном комитете.

Как ранее писал Myslo, причиной пожара могло стать неосторожное поведение при курении.

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