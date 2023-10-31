Туляк выиграл в лотерею 5 млн рублей

Житель Тульской области Роман в октябре выиграл в лотерею 5 000 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото». Числовую комбинацию он отметил случайным образом.

— В тот день я интуитивно чувствовал, что мне должно повезти. Поэтому дал себе установку — побеждать. Когда я увидел выигрыш, конечно, у меня был приятный шок и адреналин. Думаю, многие победители испытывают именно это, — признался туляк.

Роман — самозанятый, занимается пассажирскими перевозками. В свободное время ему нравится путешествовать на автомобиле по Тульской области, а в отпуске он отдыхает в Крыму. Свой выигрыш он планирует потратить на покупку квартиры, а также избавиться от финансовых обязательств.