В Центральном парке Тулы появился восточный сад

Фото Алексея Пирязева

31 октября в ЦПКиО им. П.П. Белоусова открыли зимний восточный сад. Новая локация находится возле конноспортивного комплекса.

Композицию деревьев и камней в восточном стиле оградили красным забором. Гулять между миниатюрными бонсаями, японскими лиственницами и композициями из камней нельзя. Сотрудники парка опасаются за их сохранность.

В ЦПКиО им. П.П. Белоусова рассказали, у кого родилась идея этого проекта и как его реализовывали.

Владислав Черных – директор ГУ ТО «Тульские парки» – Идея обустройства восточного сада возникла спонтанно. В адрес учреждения обратился главврач стоматологической клиники Андрей Тихонов и предложил высадить в парке деревья. Инициатива обсуждалась, менялась, трансформировалась. У нас был участок возле конкурного поля, который мы давно хотели преобразить. Долго думали и не знали, как именно. И вот ландшафтные архитекторы предложили создать здесь необычную локацию, чтобы люди могли уединиться от городской суеты, созерцать красоту природы. Отмечу, что проект выполнен за счет внебюджетных источников финансирования. Итоговая сумма реализации около 1,5 млн рублей.

Андрей Тихонов – инвестор – Часто посещаю парк, гуляем с семьей и детьми. Хотелось поучаствовать в благоустройстве этого замечательного места. Возникла идея высадить деревья. Обратился к руководству. Во время обсуждения пришли к тому, что нужно высадить что-то круглогодичное. Так и начали разрабатывать проект восточного сада.

Вера Одинцова – начальник отдела ландшафтной архитектуры Стилистика восточных садов – овальные, округлые и распростертые формы растений. Здесь высажены лиственные растения, кустарники спиреи японской, рододендроны, туи, можжевельники, сосна и бонсаи. Они адаптированы под нашу полосу. Все зимуют без укрытия, кроме рододендронов. Такие виды деревьев стилистически подходят под растения, которые высаживаются в восточных садах. Все подобранные сорта – невысокие, поскольку специфика восточной стилистики – миниатюризм.

Растения будут зелеными круглый год. Поэтому туляки могут наслаждаться садом предстоящей зимой. Возле ограды появились лавочки, чтобы посетители парка могли созерцать красоту восточных миниатюр.

По словам сотрудников парка, возле мостика можно не только фотографироваться в будущем, но и загадывать желания.