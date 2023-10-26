Многодетная тулячка, задушившая двухмесячную дочь, отправится в колонию на 10 лет

Фото СУ СКР по Тульской области

Прокуратура области поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 21-летней жительницы Ленинского района. Суд признал ее виновной в убийстве малолетнего.

Ужасная трагедия случилась в мае. Многодетная мать закрыла рукой рот и нос двухмесячной девочке. Смерть наступила в результате асфиксии. Причиной преступления стали «неприязненные отношения» к ребенку.

– С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы на год. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, – рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Напомним, сразу же после инцидента женщину задержали и заключили под стражу. У тулячки осталось двое малолетних детей. Их передали бабушке. Отец детей в браке с ней не состоял. Семья не стояла на учетах.

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